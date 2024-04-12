Власти Китая обязали операторов связи отказаться от иностранных чипов к 2027 году — WSJ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая потребовали от национальных операторов связи отказаться от использования полупроводников иностранного производства в сетевом оборудовании к 2027 году. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее данным, Министерство промышленности и информационных технологий КНР обязало телекоммуникационные компании «проверить сетевое оборудование на наличие чипов иностранного происхождения и представить план их замены на отечественные аналоги». Отмечается, что наибольший урон от запрета понесут американские корпорации Intel и AMD, поставляющие значительные объемы полупроводников на китайский рынок. Власти КНР и раньше намеревались обеспечить полное импортозамещение в чувствительных секторах экономики, однако эти попытки сдерживались несовершенством чипов китайского производства, полагают источники газеты.

Решение регулятора объясняется не только соображениями национальной безопасности, но и стремлением Пекина дать ответ на рестрикции Вашингтона в отношении китайского высокотехнологичного сектора. Желание властей отучить страну от использования американских чипов в тех случаях, когда доступны отечественные аналоги, является очередным этапом технологической войны между США и Китаем, заключает WSJ.