В экзамен для трудовых мигрантов необходимо включить говорение — эксперт

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть, связанную с говорением, необходимо включить в экзамен, который сдают мигранты для осуществления трудовой деятельности на территории России. Такое мнение высказала ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская.

«В первую очередь [вызывает вопросы] экзамен, который сдают трудовые иммигранты: туда включены и русский язык, и история, и законодательство. Мы предлагаем вернуть часть, связанную с говорением. В подзаконных документах, которые были разработаны и приняты по итогам общих изменений 2021 года, говорение было исключено. С точки зрения специалистов нашего института, словесная живая коммуникация — это главный гарант того, что будущий трудовой мигрант сможет адекватно выполнять профессиональные действия и социализироваться в обществе», — сказала она в интервью РБК.

По словам Трухановской, именно для трудовых мигрантов не так важно знать историю, как понимать русскую речь и указания, которые ему дают на работе, а также уметь понятно излагать свои мысли. Она также отметила, что экзамен на знание русского языка как иностранного, который сдают мигранты при получении вида на жительство или гражданства, вызывает у экспертов меньше всего вопросов по содержанию и процедуре. «Единственный момент, который мы хотели бы пересмотреть, — это количество баллов, которые демонстрируют успешную сдачу. Сейчас это 50 из 100. Мы считаем, что этого недостаточно. И мы уже внесли свое предложение — вернуть планку положительного результата в 80 баллов из 100», — сказала ректор.