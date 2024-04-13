Австрия намерена полностью прекратить импорт российского газа
14:00 13.04.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Австрии подготовили закон о прекращении импорта российского газа. В Минэнерго страны предложили свести к нулю поставки топлива из России к 2028 году. Как пишет газета Kleine Zeitung, в декабре 2023 года 98% импорта газа в Австрии приходилось на Россию, в январе 2024 этот показатель составил 97%, в феврале — 87%.
По новому законопроекту, с 2024-2025 «газового года» каждый поставщик в Австрии будет обязан «продемонстрировать увеличение доли природного газа, не относящегося к России». В первый год доля российского газа может составлять до 60%, потом этот показатель должен постепенно уменьшаться.
Чтобы закон был принят, он должен набрать минимум две трети голосов в Национальном совете Австрии (нижняя палата парламента), а также получить одобрение от Австрийской народной партии. "Говорит Москва"
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