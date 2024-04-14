0
0
74
НОВОСТИ

США не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана

09:33 14.04.2024 Источник: Интерфакс

США не намерены принимать участие в наступательных операциях против Ирана, об этом, как пишет CNN со ссылкой на источники, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора информировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"США не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана. Это президент США Джо Байден ясно дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху", - говорится в сообщении.

Белый дом ранее сообщил, что Байден в телефонной беседе с Нетаньяху осудил иранские атаки и заверил, что США безусловно поддерживают Израиль, сообщил Белый дом.

"Я только что разговаривал с премьер-министром Нетаньяху, чтобы подтвердить твердую приверженность Америки безопасности Израиля", - говорилось в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 14.04.2024
В Иране считают, что операция против Израиля прошла успешнее, чем ожидалось - СМИ
0
13
09:39 14.04.2024
Аэропорт Бен Гурион возобновил работу после открытия воздушного пространства Израиля
0
57
09:20 14.04.2024
В Израиле заявили, что перехватили почти все дроны и ракеты, запущенные из Ирана
0
85
09:10 14.04.2024
США и Великобритания сбили часть иранских дронов на подлете к Израилю - СМИ
0
104
09:00 14.04.2024
Иран отправил свои БПЛА в сторону Израиля
0
115
21:00 13.04.2024
Израиль может рассчитывать на поддержку США в защите от атак Ирана — шеф Пентагона
0
852
20:30 13.04.2024
Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане
0
859
20:00 13.04.2024
Родственники работников посольства ФРГ в Иране начали покидать исламскую республику — Bild
0
808
19:30 13.04.2024
Десантники ВСУ в составе подразделения сдались в плен на авдеевском направлении — МО РФ
0
978
19:00 13.04.2024
Экс-спикер Рады Разумков считает, что украинцы не простят Зеленскому закон о мобилизации
0
964

Возврат к списку