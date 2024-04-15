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НОВОСТИ

Лишь 33% американцев одобряют политику Байдена по ближневосточному конфликту — опрос

11:32 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всего треть населения США поддерживают действия администрации президента Джо Байдена в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса службы YouGov, проведенного по заказу телекомпании CBS News.

Опрос проводился до нового витка эскалации в регионе, который произошел 13 апреля после ударов Ирана по Израилю. По данным телекомпании, 44% американцев одобряли политику Байдена в сфере урегулирования конфликта в октябре 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС напало на Израиль. С декабря по февраль уровень поддержки держался на уровне 39-38%. В апреле он снизился до 33%.

Порядка 25% американцев считают, что США должны применить военную силу против Ирана в случае его атаки на Израиль. При этом 42% опрошенных выступили за поддержку действий Израиля при таком развитии событий и против военного участия США. Более трети респондентов считают, что США не следует вмешиваться в конфликт.

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