США не хотят вступать в конфликт с Ираном — Белый дом
17:12 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не хотят более масштабного конфликта на Ближнем Востоке и не стремятся вступать в противостояние с Ираном. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы не стремимся к более масштабной войне в регионе и не ищем конфликта с Ираном», — сказал он в эфире телеканала ABC.
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