США не хотят вступать в конфликт с Ираном — Белый дом

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не хотят более масштабного конфликта на Ближнем Востоке и не стремятся вступать в противостояние с Ираном. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не стремимся к более масштабной войне в регионе и не ищем конфликта с Ираном», — сказал он в эфире телеканала ABC.