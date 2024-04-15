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НОВОСТИ

США не хотят вступать в конфликт с Ираном — Белый дом

17:12 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не хотят более масштабного конфликта на Ближнем Востоке и не стремятся вступать в противостояние с Ираном. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не стремимся к более масштабной войне в регионе и не ищем конфликта с Ираном», — сказал он в эфире телеканала ABC.

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