Саамы в Финляндии озабочены возможным присутствием военных США в Арктике

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малые коренные народы финской Арктики — саамы — недовольны отсутствием консультаций Минобороны по оборонному соглашению с США (DCA), где предусмотрено использование американскими военными военной базы на родине саамов — в городе Инари. Об этом говорится в заявлении ряда неправительственных организаций Финляндии, включая «Финских защитников мира», где и размещен текст заявления.

Военная деятельность и подготовка могут значительно усложнить и ограничить традиционные средства существования саамов, такие как оленеводство, охота и рыболовство, а также основные права человека, связанные с ними, говорится в заявлении.

Как уточняют финские СМИ, в ноябре 2022 года Саамский парламент обратился в МИД с просьбой о переговорах о вступлении страны в НАТО, привлечения внимания к правам саамов и их родного региона в связи с этим, консультации до сих пор не проводились.

Финляндия стала 30-й страной НАТО 4 апреля 2023 года.