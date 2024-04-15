Саамы в Финляндии озабочены возможным присутствием военных США в Арктике
17:32 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Малые коренные народы финской Арктики — саамы — недовольны отсутствием консультаций Минобороны по оборонному соглашению с США (DCA), где предусмотрено использование американскими военными военной базы на родине саамов — в городе Инари. Об этом говорится в заявлении ряда неправительственных организаций Финляндии, включая «Финских защитников мира», где и размещен текст заявления.
Военная деятельность и подготовка могут значительно усложнить и ограничить традиционные средства существования саамов, такие как оленеводство, охота и рыболовство, а также основные права человека, связанные с ними, говорится в заявлении.
Как уточняют финские СМИ, в ноябре 2022 года Саамский парламент обратился в МИД с просьбой о переговорах о вступлении страны в НАТО, привлечения внимания к правам саамов и их родного региона в связи с этим, консультации до сих пор не проводились.
Финляндия стала 30-й страной НАТО 4 апреля 2023 года.
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