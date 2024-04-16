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США продолжат разжигать новые конфликты, чтобы спасти себя от дефолта — Володин

11:00 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США продолжат подогревать новые военные конфликты, чтобы спасти свою экономику от дефолта из-за увеличения госдолга. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», — написал он в своем телеграм-канале.

Председатель Госдумы привел данные Минфина США, согласно которым дефицит бюджета страны в марте составил $236 млрд. При этом порядка 28% бюджета финансируется в госдолг, который превышает $34 трлн. «Затраты на обслуживание стали самой проблемной статьей расходов: сумма платежей по процентам в ближайшей перспективе составит треть доходов бюджета США», — отметил Володин.

Он добавил, что «запредельный рост американского госдолга» означает, что его не планируют возвращать.

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