Подтверждена связь исполнителей теракта в «Крокусе» и украинских националистов — Патрушев

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей теракта в подмосковном «Крокус сити холле» с украинскими националистами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами», — сказал он в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России.