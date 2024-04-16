Подтверждена связь исполнителей теракта в «Крокусе» и украинских националистов — Патрушев
14:32 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей теракта в подмосковном «Крокус сити холле» с украинскими националистами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами», — сказал он в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России.
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