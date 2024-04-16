Таджикистан не будет комментировать следствие по теракту в «Крокус сити холле» — посол
16:00 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство Таджикистана в России не комментирует взаимодействие с РФ по расследованию теракта в «Крокус сити холле», пока продолжается следствие. Об этом заявил журналистам посол Таджикистана в России Давлатшох Гулмахмадзода.
«Пока идет следствие, не можем вас ни о чем проинформировать. Мы не будем мешать ходу следствия», — сказал он, отвечая на вопрос о том, доволен ли Таджикистан взаимодействием с РФ на фоне заявлений главы МИД Таджикистана по этому делу.
Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин ранее призвал не допустить «формирования в информационном пространстве стран СНГ атмосферы ненависти, ксенофобии и расизма в отношении граждан иностранных государств». По его словам, таджикская сторона ожидает, что следствие по теракту пройдет беспристрастно и справедливо. Глава МИД Таджикистана добавил, что наказание должны понести все — организаторы, исполнители, пособники и заказчики.
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