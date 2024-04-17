В Белоруссии приняли законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ
12:32 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в одном чтении законопроект о приостановлении действия для республики Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.
«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», — говорится в документе, который после одобрения Советом Республики Национального собрания поступит на подпись президенту страны.
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