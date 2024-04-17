Шансы Украины обернуть ситуацию в зоне СВО в свою пользу снижаются — WSJ
16:00 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отсутствие притока живой силы и западной военной помощи приводят Вооруженные силы Украины (ВСУ) к новым поражениям, их шансы обернуть ситуацию в зоне СВО в свою пользу снижаются. Об этом говорится в материале, опубликованном в газете The Wall Street Journal (WSJ).
Газета связывает проблемы ВСУ с затянувшимся согласованием нового пакета помощи для Киева в Конгрессе США и неспособностью Евросоюза нарастить производство вооружений для Украины. В частности, без вливания свежих сил и западной военной техники Украина может столкнуться с дальнейшими потерями своих территорий и лучших войск, что делает надежды ВСУ на возвращение потерянных в ходе СВО территорий все более призрачными. Издание называет российскую стратегию на Украине жизнеспособной и прогнозирует, что в ближайшие месяцы РФ сможет окончательно переломить ход конфликта в свою пользу.
НОВОСТИ
- 15:32 17.04.2024
- Кабмин РФ расширил программу социальной газификации на садоводческие товарищества
- 15:12 17.04.2024
- Власти РФ и Китая ищут варианты решения проблем в расчетах — Песков
- 15:00 17.04.2024
- Украина не сможет победить в зоне СВО без мобилизации всего населения — Politico
- 14:32 17.04.2024
- Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах
- 14:12 17.04.2024
- ВМС Ирана начали сопровождать иранские коммерческие суда в Красном море
- 14:00 17.04.2024
- Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве трех ТЭЦ в республике
- 13:32 17.04.2024
- Доля безналичных платежей может дойти до 90% на горизонте 3-5 лет — первый зампред ЦБ
- 13:20 17.04.2024
- Песков подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха
- 13:05 17.04.2024
- Попытки Франции говорить с Баку языком давления не дадут результата — МИД Азербайджана
- 13:00 17.04.2024
- Украина попросила у США гарантии безопасности не хуже израильских
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать