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Шансы Украины обернуть ситуацию в зоне СВО в свою пользу снижаются — WSJ

16:00 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отсутствие притока живой силы и западной военной помощи приводят Вооруженные силы Украины (ВСУ) к новым поражениям, их шансы обернуть ситуацию в зоне СВО в свою пользу снижаются. Об этом говорится в материале, опубликованном в газете The Wall Street Journal (WSJ).

Газета связывает проблемы ВСУ с затянувшимся согласованием нового пакета помощи для Киева в Конгрессе США и неспособностью Евросоюза нарастить производство вооружений для Украины. В частности, без вливания свежих сил и западной военной техники Украина может столкнуться с дальнейшими потерями своих территорий и лучших войск, что делает надежды ВСУ на возвращение потерянных в ходе СВО территорий все более призрачными. Издание называет российскую стратегию на Украине жизнеспособной и прогнозирует, что в ближайшие месяцы РФ сможет окончательно переломить ход конфликта в свою пользу.

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