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ВМС США отстают от китайских, то же ожидает ВВС и космическую сферу — конгрессмен

17:41 17.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) превосходят ВМС США, такая же ситуация может вскоре сложиться в сфере ВВС и космоса. Об этом заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс (республиканец, от штата Алабама).

«Мы не наращиваем противокосмический потенциал в требуемом темпе, чтобы сражаться и побеждать в космосе. Это проблема. Китай не снижает темпы модернизации. Они уже опередили нас в том, что касается численности военно-морских сил. Скоро у них будут более крупные военно-воздушные силы. Кроме того, Китай быстро наращивает мощности в космосе», — сказал он на слушаниях в комитете.

В заседании также участвуют министр ВВС США Фрэнк Кендалл, командующий Космическими силами США Ченс Салтцмен и начальник штаба ВВС США Дэвид Элвин.

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