В каждом регионе РФ будет вуз, отвечающий за экзамен по русскому для иностранцев

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поручил заключить договоры с государственными вузами, чтобы в каждом регионе конкретный местный вуз отвечал за проведение экзамена по русскому языку для иностранцев. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

«Глава Минобрнауки России дал ряд поручений, направленных на усиление контроля за качеством проведения экзамена: заключить в регионах в первую очередь договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена», — говорится в сообщении.