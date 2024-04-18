Глава МИД Италии утверждает, что если Украина проиграет, РФ не пойдет на переговоры

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни утверждает, что в случае поражения Киева в конфликте Москва не пойдет на переговоры.

«Помогать Украине означает добиться мира, потому что если Киев проиграет, [президент РФ Владимир] Путин никогда не сядет за стол мирных переговоров», — сказал Таяни, открывая работу заседания глав МИД стран Группы семи. Позже в специальной сессии примут участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обсуждение будет касаться поставок Киеву систем ПВО.

Кроме того, он повторил, что «семерка» настаивает на деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и будет обсуждать санкции в отношении Ирана за его удар по Израилю.