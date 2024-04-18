Девятиклассников набирают в первый в Челябинской области специализированный класс ФСБ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начался набор выпускников девятых классов общеобразовательных школ в единственный в Челябинской области специализированный класс управления ФСБ России по региону. Детей будут обучать с уклоном на поступление в Академию ФСБ и другие ведомственные вузы, сообщила ТАСС официальный представитель управления Татьяна Соснина.

«Единственный специализированный класс УФСБ России по Челябинской области функционирует на базе образовательного центра № 5 Челябинска. Объявлен туда набор детей, окончивших девятый класс общеобразовательной школы. В 2024-2025 учебном году в специализированный класс зачислят порядка 22 учеников (парней и девушек). Документы на обучение могут подать ученики девятого класса школ города и области», — сказала собеседница агентства.

По словам Сосниной, каждому кандидату на зачисление придется пройти несколько отборочных этапов, в числе которых комиссионное рассмотрение итогов успеваемости ученика, государственная итоговая аттестация и определение уровня физической подготовки. Кроме этого, регламентом запланировано собеседование с психологом.

В управлении добавили, что учеников класса поделят на две группы. Гуманитарная займется углубленным изучением истории, обществознания и иностранного языка, а технологическая — детальным изучением физики, информатики и математики.

Помимо общешкольных предметов, программой обучения предусмотрены дополнительные занятия, в числе которых рукопашный бой, изучение тактики, воинские уставы. Ряд дисциплин будут преподавать сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Ученики получат психологическую и физическую подготовку на базе военного учебного центра при Южно-Уральском государственном университете. После окончания обучения каждый ученик получит специальное свидетельство.