В РФ в три раза выросло за год число ДТП с электросамокатами
15:32 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) увеличилось в России в три раза в прошлом году, при этом доля таких происшествий в общей структуре аварийности незначительная. Об этом сообщил начальник научного центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) МВД России Дмитрий Митрошин.
«Само по себе количество ДТП и количество погибших с участием средств индивидуальной мобильности оно, действительно, невелико. <…> Нас, конечно, я думаю, так же, как и вас, в большей степени пугает динамика, то есть трехкратный рост количества происшествий по сравнению с позапрошлым годом и полуторакратный рост количества погибших в этих авариях», — сказал он на круглом столе в Совете Федерации.
Как следует из представленной Митрошиным презентации, в 2023 году произошло 3 100 ДТП с участием электросамокатов, в результате которых погибли 43 человека, пострадали 3 177 человека. В 2022 году данные показатели составляли 941, 19 и 976 соответственно.
Он отметил, что в происшествиях со средствами индивидуальной мобильности чаще всего жертвами становятся их же водители. «Из 43 человек, погибших в прошлом году в ДТП с участием СИМ, 42 были собственно самими пользователями СИМ. Лишь один из них являлся пешеходом — он был сбит электросамокатом, который ехал по проезжей части. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте», — пояснил он. По словам Митрошина, были также случаи, когда на попавшем в ДТП электросамокате перемещались несколько человек.
Чаще всего происшествия с электросамокатами происходят в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
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