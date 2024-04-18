Двое детей ранены в результате нападения с ножом во Франции, нападавший задержан

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое детей 6 и 11 лет получили ранения в результате нападения с ножом в коммуне Суффельвейерсхайм на северо-востоке Франции, нападавший задержан полицией. Об этом сообщила телекомпания BFM Alsace со ссылкой на источники.

По их данным, инцидент произошел рядом со школой, в которой учатся пострадавшие.