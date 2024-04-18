0
0
108
НОВОСТИ

Двое детей ранены в результате нападения с ножом во Франции, нападавший задержан

17:12 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое детей 6 и 11 лет получили ранения в результате нападения с ножом в коммуне Суффельвейерсхайм на северо-востоке Франции, нападавший задержан полицией. Об этом сообщила телекомпания BFM Alsace со ссылкой на источники.

По их данным, инцидент произошел рядом со школой, в которой учатся пострадавшие.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 18.04.2024
Старые управляющие компании в домах должны нести расходы до выбора новой — КС РФ
0
30
17:32 18.04.2024
США с союзниками вводят санкции против Ирана в связи с его атакой на Израиль — Байден
0
105
17:00 18.04.2024
Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера
0
160
16:32 18.04.2024
МВФ оценивает потребности Киева на этот год в $42 млрд — глава фонда
0
181
16:12 18.04.2024
Иран пригрозил ударить по «ядерным центрам» Израиля в случае агрессии с его стороны
0
229
16:00 18.04.2024
ВС РФ за сутки поразили пункт командования ВСУ «Север» и две установки С-300 — МО РФ
0
214
15:32 18.04.2024
В РФ в три раза выросло за год число ДТП с электросамокатами
0
248
15:12 18.04.2024
Киев должен воевать «до последнего украинца», обеспечивая прибыль США — Песков
0
275
15:00 18.04.2024
Шесть человек, в том числе ребенок, ранены из-за украинского обстрела в ДНР
0
261
14:32 18.04.2024
США «себя не забывают» и получают выгоду от помощи Украине — Песков
0
323

Возврат к списку