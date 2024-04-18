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НОВОСТИ

США с союзниками вводят санкции против Ирана в связи с его атакой на Израиль — Байден

17:32 18.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами вводит санкции против Ирана в связи с проведенной им атакой на Израиль в конце прошлой недели. Об этом заявил президент США Джо Байден в письменном заявлении.

«Менее недели назад Иран нанес по Израилю один из крупнейших в мире ударов с применением ракет и беспилотников. Вместе с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты защитили Израиль. Мы помогли отразить эту атаку. И сегодня мы привлекаем Иран к ответственности — вводим против него новые санкции и меры экспортного контроля», — сказал глава государства.

«Наши союзники и партнеры ввели или [в ближайшее время] введут дополнительные санкции и [другие] меры по ограничению дестабилизирующих военных программ Ирана», — добавил Байден.

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