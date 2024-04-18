Цены на энергоносители позволили экономике США развиваться лучше, чем Европе — МВФ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) считает цены на энергоносители одним из факторов, который позволил американской экономике превзойти европейские страны. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка (ВБ) в Вашингтоне.

«Вы задаете очень интересный вопрос, почему в США дела идут лучше, чем в Европе. Если посмотреть на США, то есть три фактора, которые выделяют американскую экономику», — отметила она.

Во-первых, пояснила Георгиева, США обладают «силой инноваций, которые с легкостью развиваются в бизнес». Во-вторых, продолжила она, США «пользуются преимуществами изобилия рабочей силы, прибывающей через границу». «И третья причина — США получили выгоду от более благоприятных условий с точки зрения цен на энергоносители, что было довольно серьезным фактором для Европы, а не положительным для нее», — заключила глава фонда.