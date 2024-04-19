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Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Ставропольском крае, летчики катапультировались

09:05 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел крушение в Ставропольском крае, возвращаясь на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчики катапультировались, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Летчики катапультировались», — говорится в сообщении. Отмечается, что три члена экипажа были эвакуированы, четвертого летчика сейчас ищут.

В Минобороны подчеркнули, что на борту Ту-22М3 не было боекомплекта, на земле нет разрушений. «По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — добавили там.

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