Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Ставропольском крае, летчики катапультировались

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел крушение в Ставропольском крае, возвращаясь на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчики катапультировались, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Летчики катапультировались», — говорится в сообщении. Отмечается, что три члена экипажа были эвакуированы, четвертого летчика сейчас ищут.

В Минобороны подчеркнули, что на борту Ту-22М3 не было боекомплекта, на земле нет разрушений. «По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — добавили там.