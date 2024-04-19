Один член экипажа упавшего на Ставрополье самолета погиб, поиски еще одного продолжаются

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из членов экипажа самолета, упавшего в Красногвардейском округе Ставропольского края, погиб. Поиски четвертого летчика продолжаются, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

«Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», — написал он.