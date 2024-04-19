0
0
166
НОВОСТИ

Сбер: мошенники усовершенствовали схему оформления займов с помощью «Госуслуг»

11:30 19.04.2024

Мошенники усовершенствовали схему, при реализации которой получают кредиты в микрофинансовых организация с помощью учетной записи жертвы на «Госуслугах»: теперь злоумышленники начали совершать видеозвонки и предъявлять поддельные документы.

Мошенники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, для убедительности предъявляют поддельные удостоверения. Под разными предлогами, которые, как правило, связаны с запугиванием жертвы, злоумышленники узнают у человека пароль для входа в личный кабинет портала «Госуслуги», а также код подтверждения доступа из СМС-сообщения.

Получив возможность доступа к личному кабинету «Госуслуг», мошенники, действуя от имени жертвы, регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию «Войти с помощью «Госуслуг», затем оформляют кредит и быстро обналичивают полученные деньги. Жертве остаются долговые обязательства с огромными процентными ставками. Кроме того, персональные данные из личного кабинета «Госуслуг» пострадавшего могут использоваться при реализации других схем мошенничества.

«Ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из СМС-сообщений или вводить логин и пароль где бы то ни было по указанию неизвестных лиц, – подчеркнул Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Верный признак мошенничества – если неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и по видеосвязи предъявляют удостоверения или другие «подтверждающие» документы. Если мошенники все-таки завладели вашим личным кабинетом, постарайтесь как можно быстрее восстановить доступ к нему. Максимально оперативно это можно сделать через мобильное приложение СберБанк Онлайн: в строке поиска достаточно ввести слово «Госуслуги», далее выбрать действие: «Регистрация на «Госуслугах», затем подтвердить учетную запись и восстановить пароль».

Узнать подробности на примере схожей мошеннической схемы можно на портале «Кибрарий».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 19.04.2024
Три украинских солдата переплыли Днепр и сдались в плен, сообщил Сальдо
0
37
12:05 19.04.2024
Военная база под Исфаханом пострадала в результате атаки по Ирану — NYT
0
58
12:00 19.04.2024
В Думе предлагают ограничить скорость электросамокатов на тротуарах до 5 км/ч
0
59
11:32 19.04.2024
Один член экипажа упавшего на Ставрополье самолета погиб, поиски еще одного продолжаются
0
202
11:20 19.04.2024
Медведев не исключил, что на Западе решили ликвидировать Зеленского
0
184
11:05 19.04.2024
ВСУ взломали терминалы Starlink, чтобы использовать интернет бесплатно — ЦКБР
0
197
11:02 19.04.2024
Сбербанк и СТК представили разработки в сфере безопасности на выставке Securika Moscow 2024
0
173
11:00 19.04.2024
В Саратовской области отменяют парад и салют на 9 мая
0
201
10:32 19.04.2024
S&P понизило рейтинг Израиля
0
225
10:20 19.04.2024
Цена нефти марки Brent на ICE росла почти на 4,5% — данные торгов
0
229

Возврат к списку