Сбер: мошенники усовершенствовали схему оформления займов с помощью «Госуслуг»
11:30 19.04.2024
Мошенники усовершенствовали схему, при реализации которой получают кредиты в микрофинансовых организация с помощью учетной записи жертвы на «Госуслугах»: теперь злоумышленники начали совершать видеозвонки и предъявлять поддельные документы.
Мошенники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, для убедительности предъявляют поддельные удостоверения. Под разными предлогами, которые, как правило, связаны с запугиванием жертвы, злоумышленники узнают у человека пароль для входа в личный кабинет портала «Госуслуги», а также код подтверждения доступа из СМС-сообщения.
Получив возможность доступа к личному кабинету «Госуслуг», мошенники, действуя от имени жертвы, регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию «Войти с помощью «Госуслуг», затем оформляют кредит и быстро обналичивают полученные деньги. Жертве остаются долговые обязательства с огромными процентными ставками. Кроме того, персональные данные из личного кабинета «Госуслуг» пострадавшего могут использоваться при реализации других схем мошенничества.
«Ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из СМС-сообщений или вводить логин и пароль где бы то ни было по указанию неизвестных лиц, – подчеркнул Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Верный признак мошенничества – если неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и по видеосвязи предъявляют удостоверения или другие «подтверждающие» документы. Если мошенники все-таки завладели вашим личным кабинетом, постарайтесь как можно быстрее восстановить доступ к нему. Максимально оперативно это можно сделать через мобильное приложение СберБанк Онлайн: в строке поиска достаточно ввести слово «Госуслуги», далее выбрать действие: «Регистрация на «Госуслугах», затем подтвердить учетную запись и восстановить пароль».
Узнать подробности на примере схожей мошеннической схемы можно на портале «Кибрарий».
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