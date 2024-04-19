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Три украинских солдата переплыли Днепр и сдались в плен, сообщил Сальдо

12:20 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) 17 апреля переплыли Днепр в Херсонской области и сдались в плен. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии. О намерениях они сообщили нашему командованию заранее, все было скоординировано и прошло успешно. Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор обратился к остальным военнослужащим ВСУ с призывом переходить на российскую сторону и обращаться за соответствующей помощью.

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