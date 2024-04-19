Банки могут обязать за 24 часа предоставлять в МВД данные о переводе цифровых денег
18:40 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России предлагает обязать банки и кредитные организации предоставлять правоохранителям запрашиваемую ими информацию, в том числе о переводах цифровых денег, не позднее трех рабочих дней, а при технической возможности — в течение суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
Ведомство разработало проект соответствующего федерального закона. «Законопроектом предлагается дополнить статью 21 УПК РФ положением, устанавливающим новые обязанности операторов по переводу денежных средств, операторов по переводу электронных денежных средств и операторов связи. <…> Они будут должны предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок», — сказали в пресс-центре.
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