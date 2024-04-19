На Военно-Грузинской дороге сошла лавина, движение запретили для всех видов транспорта
22:00 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за схода лавины, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.
«В связи со сходом лавины на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке г. Владикавказ — н. п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17:45 19 апреля 2024 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания рекомендует участникам движения планировать свое передвижение в соответствии со складывающейся обстановкой и рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.
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