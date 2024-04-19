США готовы немедленно возобновить поставки оружия Украине — Белый дом
22:40 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Джо Байден без проволочек подпишет законопроекты об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню в случае их принятия Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, и Вашингтон сможет немедленно возобновить поставки оружия Киеву. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы хотим, чтобы Палата [представителей], Сенат приняли их, положили на стол президенту [США Джо Байдену]. И он их сразу подпишет», — заявила она, комментируя рассмотрение упомянутых законопроектов на Капитолийском холме. На вопрос о том, как скоро США смогут возобновить поставки вооружений Украине, Жан-Пьер ответила: «Сразу, сразу».
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