16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрагмент статуи фараона Рамзеса II, конфискованный в Женеве в рамках уголовного разбирательства и переданный в июле прошлого года посольству Египта в Берне, вернулся на родину. Об этом сообщило египетское министерство иностранных дел.

«Посольство Египта в Берне возвратило на родину уникальный древнеегипетский артефакт, возраст которого составляет не менее 3,4 тыс. лет, — фрагмент статуи фараона Рамзеса II, переданный в дипмиссию в июле 2023 года. <…> Сегодня МИД в лице замминистра по делам культуры официально вручил контейнер с доставленной из Швейцарии реликвией представителям Министерства туризма и по делам древностей Египта», — говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).