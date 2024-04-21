Посольство Египта в Берне возвратило на родину уникальный древнеегипетский артефакт
16:00 21.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фрагмент статуи фараона Рамзеса II, конфискованный в Женеве в рамках уголовного разбирательства и переданный в июле прошлого года посольству Египта в Берне, вернулся на родину. Об этом сообщило египетское министерство иностранных дел.
«Посольство Египта в Берне возвратило на родину уникальный древнеегипетский артефакт, возраст которого составляет не менее 3,4 тыс. лет, — фрагмент статуи фараона Рамзеса II, переданный в дипмиссию в июле 2023 года. <…> Сегодня МИД в лице замминистра по делам культуры официально вручил контейнер с доставленной из Швейцарии реликвией представителям Министерства туризма и по делам древностей Египта», — говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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