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Индийский шахматист Гукеш выиграл турнир претендентов

09:20 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индиец Доммараджу Гукеш стал победителем турнира претендентов по шахматам. Соревнования проходили в Торонто.

В последнем туре Гукеш черными фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Россиянин Ян Непомнящий и представитель США Фабиано Каруана также разошлись миром. Гукеш набрал 9 очков, Непомнящий, Накамура и Каруана — по 8,5.

17-летний Гукеш в матче за мировую шахматную корону сыграет с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем. Матч из 14 партий пройдет в 2024 году.

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