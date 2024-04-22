Индийский шахматист Гукеш выиграл турнир претендентов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индиец Доммараджу Гукеш стал победителем турнира претендентов по шахматам. Соревнования проходили в Торонто.

В последнем туре Гукеш черными фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Россиянин Ян Непомнящий и представитель США Фабиано Каруана также разошлись миром. Гукеш набрал 9 очков, Непомнящий, Накамура и Каруана — по 8,5.

17-летний Гукеш в матче за мировую шахматную корону сыграет с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем. Матч из 14 партий пройдет в 2024 году.