На Украине не верят, что новый пакет помощи сможет "остановить Россию" - FT
10:05 22.04.2024 Источник: РБК
Пакет военной помощи на $61 млрд, одобренный 20 апреля палатой представителей США, не сможет остановить российское наступление, хотя, скорее всего, замедлит его. Об этом украинские источники и опрошенные военные аналитики рассказали FInancial Times (FT).
Как только законопроект подпишет президент США Джо Байден, военная помощь может начать поступать на Украину немедленно. Однако источники считают, что это вряд ли кардинально изменит ситуацию для ВСУ на линии фронта. «Оно поможет замедлить российское наступление, но не остановить его», — заявил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.
«Такой крупный пакет помощи может стать последним в этом году. Более того, существует довольно высокая вероятность того, что все последующие пакеты помощи Украине будут гораздо меньшими по размеру», — добавил бывший украинский офицер, представитель аналитической группы Frontelligence Insight. РБК
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