0
0
6
НОВОСТИ

Министры ЕС будут искать системы и ракеты ПВО для Украины — Боррель

12:05 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел и обороны ЕС будут искать системы ПВО и боеприпасы для них для отправки на Украину, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на министерскую встречу в Люксембурге.

«Мы должны поставить больше боеприпасов, больше систем ПВО и больше ракет-перехватчиков, поскольку ПВО без ракет — это как ружье без патронов. Мы должны поставить ракеты для батарей, которые у украинцев уже есть, и увеличить количество батарей. Посмотрим, что страны ЕС смогут найти, чтобы поставить, поскольку в Брюсселе ничего этого нет, это есть только у стран — членов ЕС, — заявил Боррель. — Мы запросили все страны поискать системы ПВО и боеприпасы <…>, чтобы усилить систему ПВО Украины».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 22.04.2024
Школьники Курской области пройдут ГИА в форме промежуточной аттестации — губернатор
0
23
11:32 22.04.2024
ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против РФ запрет на поставки СПГ — МИД Швеции
0
112
11:20 22.04.2024
Глава израильской военной разведки подал в отставку
0
135
11:05 22.04.2024
Украинская разведка предупредила граждан о тяжелой ситуации с середины мая
0
160
11:00 22.04.2024
Попытки НАТО сдержать РФ без перевооружения Европы обречены на провал — Politico
0
164
10:32 22.04.2024
Товарооборот между Узбекистаном и РФ достиг $10 млрд — вице-премьер
0
182
10:20 22.04.2024
Двое полицейских погибли, один ранен при обстреле наряда ППС в Карачаево-Черкесии
0
216
10:05 22.04.2024
На Украине не верят, что новый пакет помощи сможет "остановить Россию" - FT
0
249
10:00 22.04.2024
Польша неоднократно обсуждала с США возможность размещения ЯО на ее территории — Дуда
0
237
09:32 22.04.2024
Европейские страны не горят желанием отдавать Украине ЗРК Patriot - СМИ
0
271

Возврат к списку