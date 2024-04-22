Министры ЕС будут искать системы и ракеты ПВО для Украины — Боррель
12:05 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры иностранных дел и обороны ЕС будут искать системы ПВО и боеприпасы для них для отправки на Украину, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на министерскую встречу в Люксембурге.
«Мы должны поставить больше боеприпасов, больше систем ПВО и больше ракет-перехватчиков, поскольку ПВО без ракет — это как ружье без патронов. Мы должны поставить ракеты для батарей, которые у украинцев уже есть, и увеличить количество батарей. Посмотрим, что страны ЕС смогут найти, чтобы поставить, поскольку в Брюсселе ничего этого нет, это есть только у стран — членов ЕС, — заявил Боррель. — Мы запросили все страны поискать системы ПВО и боеприпасы <…>, чтобы усилить систему ПВО Украины».
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