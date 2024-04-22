Обнаружены черные ящики разбившегося на Ставрополье бомбардировщика Ту-22М3
13:00 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обнаружены черные ящики разбившегося на Ставрополье 19 апреля дальнего бомбардировщика Т-22М3. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в силовых структурах.
«На месте падения самолета обнаружены черные ящики — параметрический и речевой самописцы. Они отправлены на расшифровку в военную лабораторию», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что поиски четвертого члена экипажа разбившегося самолета пока не увенчались успехом. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
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