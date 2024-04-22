Три человека погибли и двое пострадали при пожаре на заводе в Воронеже

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли и еще двое пострадали в результате пожара на электроремонтном заводе в Воронеже, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Пожар ликвидирован на площади 500 кв. метров. В результате пожара погибли три человека, двое пострадали», — сказали в МЧС.