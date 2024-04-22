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НОВОСТИ

Британия начнет оправлять нелегальных мигрантов в Руанду через 10-12 недель — премьер

14:32 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиарейсы по отправке нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду начнут осуществляться к середине июля. Такую уверенность высказал на пресс-конференции премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

«Первый рейс отправится через 10-12 недель. Конечно, это позже, чем мы хотели бы, но мы всегда ясно заявляли о том, что все процедуры займут время», — заметил глава правительства, выступление которого показывал телеканал Sky News. Он обвинил в задержках представителей оппозиционной Лейбористской партии в Палате лордов (верхней палате) британского парламента, которая уже несколько раз добавляла поправки в законопроект, возвращая его на рассмотрение в Палату общин (нижнюю палату).

Очередное голосование законодателей по этому вопросу намечено на понедельник, и Сунак пообещал, что депутаты будут находится в парламенте в ночь на вторник столько, сколько нужно, чтобы принять билль.

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