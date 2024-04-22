16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика растет в пять раз быстрее по сравнению с французской. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«В этом году российскую экономику ожидает рост, который будет одним из самых значительных в мире. И это после впечатляющих показателей 2023 года, — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X. — В пять раз больше, чем рост во Франции».

По словам французского политика, необходимо «отменить глупые санкции (в отношении РФ — прим. ТАСС), которые наказывают Францию, и немедленно возобновить диалог».

Он также подверг критике планы ЕС касательно подготовки 14-го пакета санкций против России.