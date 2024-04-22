Уровень воды в Орске упал на 5 метров, в Оренбурге — на 2 метра
17:12 22.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень воды в Орске упал почти на пять метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«Сегодня можно с уверенностью сказать, что в Оренбургской области пик паводка остался позади. Наблюдается снижение уровней воды на гидропостах. В городе Орске уровень воды опустился почти на 5 метров, в Оренбурге — более чем на 2 метра», — цитируют в пресс-службе главу ведомства Александра Куренкова.
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