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НОВОСТИ

США не должны очернять отношения КНР и РФ — МИД Китая

10:05 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не следует очернять нормальные межгосударственные отношения между Россией и Китаем и провоцировать блоковую конфронтацию. Об этом заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

«США не должны очернять нормальные межгосударственные отношения между Китаем и Россией, провоцировать блоковую конфронтацию, а также <…> обвинять Китай», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Дипломат также призвал Вашингтон «немедленно прекратить введение односторонних санкций в отношении китайских компаний и частных лиц».

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