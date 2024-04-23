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В Чехии задержали украинца, который готовил покушение на президента Словакии

15:12 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности и информации Чехии (контрразведка) предотвратила покушение на избранного президента Словакии Петера Пеллегрини, которое планировал совершить 24-летний гражданин Украины Марунич В. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

По его информации, контрразведка предотвратила попытку покушения 22 апреля. Злоумышленника, которого описывают как психически неуравновешенного и националистически настроенного человека, задержали в городе Брно на юго-востоке республики, когда он доставал оружие из тайника.

Как отмечает CTK, Марунич В. является уроженцем Винницы и с 2021 года находится в Чехии.

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