Трамп назвал американскую экономику никудышной, а США — свалкой

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп назвал американскую экономику никудышной, а страну — свалкой для остального мира.

«Он [Джо Байден] худший президент в нашей истории <…>. То, что произошло с нашей страной, ужасно. Нас не уважают во всем мире, у нас никудышная экономика», — сказал во вторник Трамп в интервью телеканалу Action News.

Говоря о миграционной политике Байдена, Трамп заявил, что США превратились в «свалку для остального мира». «Люди, которые приезжают [незаконно] в нашу страну, многие из них из тюрем, психиатрических больниц», — утверждает экс-президент.