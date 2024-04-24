Трамп назвал американскую экономику никудышной, а США — свалкой
09:32 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп назвал американскую экономику никудышной, а страну — свалкой для остального мира.
«Он [Джо Байден] худший президент в нашей истории <…>. То, что произошло с нашей страной, ужасно. Нас не уважают во всем мире, у нас никудышная экономика», — сказал во вторник Трамп в интервью телеканалу Action News.
Говоря о миграционной политике Байдена, Трамп заявил, что США превратились в «свалку для остального мира». «Люди, которые приезжают [незаконно] в нашу страну, многие из них из тюрем, психиатрических больниц», — утверждает экс-президент.
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