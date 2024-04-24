Краснов предложил закрепить обязанность застройщиков жилья создавать парковочные места

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокурор России Игорь Краснов предложил нормативно закрепить обязанность застройщиков жилья создавать парковочные места во дворах. Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом о состоянии законности и правопорядка.

По его словам, по поручению главы государства прокурорами дана оценка организации и осуществлению парковочной деятельности.

«В большинстве субъектов эти вопросы оставались неурегулированными, что влекло массовое ущемление интересов автовладельцев, прежде всего инвалидов. Прокуроры выявили полное отсутствие организованного парковочного пространства в жилых массивах и множественные случаи уклонения застройщиков жилья от отведения машиномест. В результате во многих регионах машинами заставлены газоны, детские площадки и тротуары», — подчеркнул Краснов.

«О необходимости установления специальных нормативов на федеральном уровне, в том числе с учетом потребностей инвалидов, мною проинформирован председатель правительства», — сообщил генпрокурор.