В ВСУ признали, что взрывы в Одессе произошли в месте хранения военной техники

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы в Одессе произошли в месте хранения автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

По данным, опубликованным в телеграм-канале пресс-службы, военнослужащих на месте взрывов не было.

ВСУ крайне редко признают удары по объектам военной инфраструктуры, часто выдавая их за якобы удары по гражданским объектам. Кроме того, местным властям запрещают сообщать детальную информацию о повреждении объектов критической инфраструктуры.

Утром в Одессе прогремела серия взрывов. После этого в украинских СМИ сообщили, что Одесса частично обесточена, также распространились фотографии поднимающегося над городом дыма. По данным Госслужбы Украины по ЧС, работа над ликвидацией последствий ведется до сих пор.