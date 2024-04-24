Городской совет Одессы отказался переименовывать проспект Гагарина и еще две улицы
20:20 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Одесского городского совета не поддержали решение переименовать улицы Жуковского и Бунина, а также проспект Гагарина. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
При этом депутаты все же переименовали ряд городских топонимов. В частности, улица Екатерининская стала Европейской, аналогично переименовали и Екатерининскую площадь, парк Горького стал носить имя Марка Твена, Лидерсовский бульвар, названный в честь участника Крымской войны русского генерала Александра Лидерса, депутаты переименовали в честь гетмана Сагайдачного, а переулок Александра Матросова стал носить имя экс-тренера «Динамо» (Киев) Валерия Лобановского.
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