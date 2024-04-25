Хуситы атаковали два коммерческих судна и американский эсминец

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые были идентифицированы как принадлежащие США и Израилю соответственно. Еще одной атаке подвергся американский эсминец в Аденском заливе, утверждает военный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию, нанеся удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому судну Maersk Yorktown в Аденском заливе <…>. В то же время военно-воздушные силы провели еще две военные операции с использованием большого количества беспилотников, целью которых стали американский эсминец в Аденском заливе, а также израильское судно MSC Veracruz в Индийском океане», — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.