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Хуситы атаковали два коммерческих судна и американский эсминец

09:05 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые были идентифицированы как принадлежащие США и Израилю соответственно. Еще одной атаке подвергся американский эсминец в Аденском заливе, утверждает военный представитель движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию, нанеся удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому судну Maersk Yorktown в Аденском заливе <…>. В то же время военно-воздушные силы провели еще две военные операции с использованием большого количества беспилотников, целью которых стали американский эсминец в Аденском заливе, а также израильское судно MSC Veracruz в Индийском океане», — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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