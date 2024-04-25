Израиль уничтожил не более 20% боевого потенциала ХАМАС — член политбюро
11:00 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильская армия уничтожила не более 20% военного потенциала палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро радикальной организации Халиль аль-Хайя.
«Они не уничтожили ни более 20% боевого потенциала ХАМАС, ни человеческого, ни [материального] на местах», — сказал он в интервью агентству Associated Press.
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