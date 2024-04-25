Израиль уничтожил не более 20% боевого потенциала ХАМАС — член политбюро

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия уничтожила не более 20% военного потенциала палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро радикальной организации Халиль аль-Хайя.

«Они не уничтожили ни более 20% боевого потенциала ХАМАС, ни человеческого, ни [материального] на местах», — сказал он в интервью агентству Associated Press.