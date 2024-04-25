Суд на Украине арестовал наместника Святогорской лавры УПЦ на 60 суток

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд на Украине избрал наместнику Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсению меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом сообщается в телеграм-канале информационно-просветительского отдела УПЦ.

Уточняется, что митрополит взят под стражу без альтернативы внесения залога.

Святогорская лавра расположена в подконтрольной Киеву части ДНР. 24 апреля в обитель с обысками пришли сотрудники Службы безопасности Украины и задержали митрополита Арсения. В спецслужбе утверждают, что настоятель лавры якобы вел «подрывную деятельность» прямо во время литургии. Ему предъявили обвинения в распространении информации о перемещении и расположении украинских войск. В РПЦ задержание настоятеля лавры назвали нарушением религиозной свободы.