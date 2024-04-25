Монголия хочет заключить с ЕАЭС договор о свободной торговле
13:00 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Монголия выражает надежду на заключение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) временного соглашения о свободной торговле в конце 2024 года. Об этом заявил советник-посланник посольства Монголии в РФ Дэлгэрцэцэцг Унубилэгт.
«Приятно подчеркнуть, что начались уже переговоры с Евразийским союзом о заключении временного соглашения по свободной торговле. Надеюсь, в этом году мы закончим наши переговоры и заключим этот договор в конце этого года», — сказал он на пленарном заседании международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы российско-монгольского сотрудничества».
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