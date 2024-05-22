За сутки ВСУ выпустили более ста боеприпасов по населенным пунктам ДНР

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за сутки совершили 35 атак по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 109 единиц боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.



«35 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Всего выпущено 109 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.



В представительство ДНР в СЦКК поступили данные о гибели одного мирного жителя и четверых раненых, повреждено девять домовладений, два автомобиля, городской автобус и три объекта гражданской инфраструктуры.









