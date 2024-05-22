Польша планиурет разместить на границе с РФ и Белоруссией аэростаты Barbara

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти подписали с США контракт на закупку четырех разведывательных аэростатов Barbara, они будут размещены на границе с РФ и Белоруссией. Об этом сообщило Минобороны республики.



«Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставку системы радиотехнических аэростатов Barbara для потребностей Войска польского», — написало ведомство в социальной сети Х. По его данным, в Польшу будут доставлены четыре таких аэростата, стоимость контракта составляет $960 млн. Отмечается, что аппараты будут размещены «вдоль восточной и северо-восточной границы Польши». Минобороны республики утверждает, что аэростаты Barbara способны обнаруживать ракеты, самолеты, беспилотники и плавучие средства в радиусе более 300 км.



По словам главы польского Агентства по делам вооружений генерала Артура Куптеля, Польша станет первым государством в Европе, которое получит в свое распоряжение такие разведывательные аэростаты.



