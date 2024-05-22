Польша планиурет разместить на границе с РФ и Белоруссией аэростаты Barbara
12:40 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставку системы радиотехнических аэростатов Barbara для потребностей Войска польского», — написало ведомство в социальной сети Х. По его данным, в Польшу будут доставлены четыре таких аэростата, стоимость контракта составляет $960 млн. Отмечается, что аппараты будут размещены «вдоль восточной и северо-восточной границы Польши». Минобороны республики утверждает, что аэростаты Barbara способны обнаруживать ракеты, самолеты, беспилотники и плавучие средства в радиусе более 300 км.
По словам главы польского Агентства по делам вооружений генерала Артура Куптеля, Польша станет первым государством в Европе, которое получит в свое распоряжение такие разведывательные аэростаты.
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