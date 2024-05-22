0
0
24
НОВОСТИ

Заявление Блинкена о гибели Раиси хамское в отношении целого народа - Песков

13:35 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему трудно поверить, что дипломат такого уровня, как госсекретарь США Энтони Блинкен, мог позволить себе порадоваться гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. По мнению представителя Кремля, это неловкое и хамское заявление.

«Я, честно говоря, пока не видел в оригинале этого заявления. Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути, хамское заявление в отношении целого народа», — сказал Песков в общении с журналистами.

Ранее Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената выступил с заявлением, что США, несмотря на официальные соболезнования, не скорбят в связи с гибелью президента Ирана. По его словам, народу Ирана после гибели его президента, вероятно, стало лучше.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:45 22.05.2024
Необходимости возвращать ежегодный призыв в ВС Польши нет - министр обороны
0
14
12:40 22.05.2024
Польша планиурет разместить на границе с РФ и Белоруссией аэростаты Barbara
0
166
12:30 22.05.2024
Из-за страха перед РФ, Швеция усилила оборону острова Готланд
0
174
12:20 22.05.2024
Экс-премьеру Польши могут выделить охрану, после покушения на Фицо - МВД
0
169
11:30 22.05.2024
На будущей неделе пройдет встреча премьер-министров Чехии и Украины
0
223
11:20 22.05.2024
Визит Путина в Китай «подтвердил страхи Запада» о сближении Москвы и Пекина - СМИ
0
251
11:10 22.05.2024
Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестины
0
242
10:59 22.05.2024
Сбер бесплатно научит промпт-инжинирингу для работы с GigaChat и Kandinsky
0
245
10:30 22.05.2024
Сбер представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox
0
588
10:30 22.05.2024
Киев признает, что в текущем году у ВСУ нет шансов на прорыв
0
347

Возврат к списку