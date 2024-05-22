Заявление Блинкена о гибели Раиси хамское в отношении целого народа - Песков
13:35 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я, честно говоря, пока не видел в оригинале этого заявления. Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути, хамское заявление в отношении целого народа», — сказал Песков в общении с журналистами.
Ранее Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената выступил с заявлением, что США, несмотря на официальные соболезнования, не скорбят в связи с гибелью президента Ирана. По его словам, народу Ирана после гибели его президента, вероятно, стало лучше.
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