Заявление Блинкена о гибели Раиси хамское в отношении целого народа - Песков

13:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему трудно поверить, что дипломат такого уровня, как госсекретарь США Энтони Блинкен, мог позволить себе порадоваться гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. По мнению представителя Кремля, это неловкое и хамское заявление.



«Я, честно говоря, пока не видел в оригинале этого заявления. Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути, хамское заявление в отношении целого народа», — сказал Песков в общении с журналистами.



Ранее Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената выступил с заявлением, что США, несмотря на официальные соболезнования, не скорбят в связи с гибелью президента Ирана. По его словам, народу Ирана после гибели его президента, вероятно, стало лучше.





