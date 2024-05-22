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НОВОСТИ

Закон об иноагентах может лишить Грузию статуса кандидата в ЕС

14:10 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз лишит Грузию статуса кандидата на вступление в объединение, если власти страны не откажутся от закона об иноагентах. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

Как указал неназванный высокопоставленный европейский чиновник, «если законопроект не будет отозван, Еврокомиссия сообщит правительству Грузии, что не подтверждает статус кандидата» в ежегодном отчете о расширении сообщества, который должен быть представлен в октябре. Собеседник издания назвал этот вариант развития событий «наиболее вероятным».

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