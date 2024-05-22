Закон об иноагентах может лишить Грузию статуса кандидата в ЕС
14:10 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как указал неназванный высокопоставленный европейский чиновник, «если законопроект не будет отозван, Еврокомиссия сообщит правительству Грузии, что не подтверждает статус кандидата» в ежегодном отчете о расширении сообщества, который должен быть представлен в октябре. Собеседник издания назвал этот вариант развития событий «наиболее вероятным».
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